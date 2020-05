Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

Überherrn - Berus (ots)

In Berus kam es am gestrigen Samstagmorgen (16.05.2020) zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 44-jährigen Motorradfahr und einem Auto. Der 63-jährige Autofahrer fuhr vom Straßenrand in den fließenden Verkehr ein, wendete auf der Fahrbahn und übersah dabei den von hinten kommenden Zweiradfahrer. Der Motorradfahrer wollte noch ausweichen, kollidierte aber in der Folge mit dem Fahrzeug und wurde über die Motorhaube geschleudert. Der Zweiradfahrer wurde dabei schwer verletzt. Um den Unfallablauf zu rekonstruieren ordnete die Staatsanwaltschaft ein Verkehrsgutachten an.

