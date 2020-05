Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Schwalbach (ots)

Auf dem Parkplatz vor der Jahnsporthalle (Vierwindestraße) in Schwalbach wurde am gestrigen Samstag (16.05.2020) zwischen 22:30 und 23:30 Uhr ein Verkehrsschild beschädigt. Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer fuhr im Rahmen eines Verkehrsvorganges gegen den Rohrpfosten des Schildes, sodass dieser abknickte. Der Fahrzeugführer entfernte sich am Anschluss von der Unfallörtlichkeit. Zeugen, die Angaben zu dem Verkehrsunfall machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarlouis unter der Rufnummer 06831/901-0 in Verbindung zu setzen

