Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Polizei sucht Eigentümer eines gestohlenen Fahrrades

Saarlouis (ots)

Am Samstagnachmittag (16.05.2020) erhielt die Polizei Saarlouis einen anonymen Hinweis über ein gestohlenes Fahrrad in Saarlouis. Der Täter versuchte dem Mitteiler in der Nähe des Hauptbahnhofs das gestohlene Fahrrad zu verkaufen. Dieser schöpfte jedoch Verdacht und informierte die Polizei. Tatsächlich stellte sich heraus, dass das Fahrrad geklaut war. Die Polizei sucht den rechtmäßigen Eigentümer des Fahrrads (Mountain-Bike der Marke RockRider 520s, 27-Zoll-Felgen, Farbe: überwiegend schwarz mit roten Akzenten). Der Eigentümer und/oder Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarlouis unter der Rufnummer 06831/901-0 in Verbindung zu setzen.

