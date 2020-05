Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Schlägerei zwischen zwei Personengruppen

Ensdorf (ots)

Am gestrigen Samstagabend (16.05.2020) kam es in Ensdorf zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen. Gegen 22:30 Uhr ereignete sich eine Schlägerei zwischen ca. 10 Personen im Alter von 18 bis 25 Jahren. Bei der Schlägerei sollen auch Messer und ein Baseballschläger eingesetzt worden sein. Bei der Auseinandersetzung wurden mehrere Personen verletzt. Polizeiliche Ermittlungen ergaben, dass es bereits am Vortag zu Streitigkeiten zwischen einzelnen Mitgliedern der Gruppen gekommen ist. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarlouis unter der Rufnummer 06831/901-0 in Verbindung zu setzen

