Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Bauarbeiten auf der Bundesstraße 269 zwischen Nalbach-Körprich und Schmelz

66809 Nalbach - Ortsteil: Körprich (ots)

Derzeit finden Bauarbeiten zur Erneuerung der Asphaltdecke auf der B 269 zwischen Nalbach-Körprich und Schmelz statt. Aus diesem Grund wurde durch den Landesbetrieb für Straßenbau eine Umleitungsstrecke für Fahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht über 3,5 t eingerichtet. In den letzten Tagen wurde vermehrt mitgeteilt, dass sich Führer entsprechender Fahrzeuge nicht an die Beschränkungen halten und verbotswidrig die Ortslage von Körprich befahren. An dieser Stelle ergeht daher noch einmal die Bitte an Fahrzeugführer des Schwerlastverkehrs die ausgewiesenen Umleitungen zu nutzen und so den Verkehr im Ort zu reduzieren. Die Polizei wird in den kommenden Tagen verstärkt Kontrollen im Bereich der Baustelle, sowie der Umleitungen durchführen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Saarlouis

SLS- ESD

Alte-Brauerei-Straße 3

66740 Saarlouis

Telefon: 06831/9010

E-Mail: pi-saarlouis@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarlouis, übermittelt durch news aktuell