Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Diebstahl mehrerer Balkongeländer aus einem Rohbau in Saarlouis

Saarlouis (ots)

Die Polizei Saarlouis bittet um Hinweise aus der Bevölkerung nach einem Diebstahl mehrerer Balkongeländer. Unbekannte Täter entwendeten zwischen Donnerstag, dem 07.05.2020 und Freitag, dem 08.05.2020 aus einem frei zugänglichen Rohbau in der Kaiser-Wilhelm-Straße in Saarlouis insgesamt acht Balkongeländer, nachdem diese zuvor die Schraubenmuttern abmontierten. Durch den Diebstahl entstand erheblicher Sachschaden. Ein entsprechendes Strafverfahren gegen bislang unbekannte Täter wurde eingeleitet. Zeugen, die Angaben zur Tat machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Saarlouis unter der Rufnummer 06831/901-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Saarlouis

SLS- DGL

Alte-Brauerei-Straße 3

66740 Saarlouis

Telefon: 06831/9010

E-Mail: pi-saarlouis@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarlouis, übermittelt durch news aktuell