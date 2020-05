Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Verkehrsunfallflucht mit erheblichem Sachschaden an der Kirche St. Johann in Dillingen

66763 Dillingen, Hillenplatz (ots)

Am 05.05.2020 kam es in der Zeit zwischen 14:30 Uhr und 15:00 Uhr auf dem Hillenplatz an der Kirche St. Johann in Dillingen zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Örtlichkeit entfernte. Das Fahrzeug der Geschädigten, ein schwarzes SUV der Marke Hyundai, war vorwärts in einer Parkbucht abgestellt und wurde durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug, möglicherweise beim Ein- oder Ausparken, hinten links stark beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 4000 Euro. Am beschädigten Fahrzeug wurden blaue und rote Lackspuren festgestellt. Zeugen, die Angaben zum möglichen Unfallverursacher machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Saarlouis unter der Rufnummer 06831/901-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Saarlouis

SLS- ESD

Alte-Brauerei-Straße 3

66740 Saarlouis

Telefon: 06831/9010

E-Mail: pi-saarlouis@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarlouis, übermittelt durch news aktuell