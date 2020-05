Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Fahrzeugführer in Schwalbach

Schwalbach (ots)

Am 01.05.2020, um 23:50 Uhr, kam es auf der Landstraße 140 zwischen der Ortschaft Schwalbach-Elm und der Anschlussstelle Schwalbach/Schwarzenholz der BAB 8 zu einem schweren Verkehrsunfall.

Ein 22-jähriger aus Schwalbach befuhr mit seinem Kleinwagen die L 140 aus Richtung Schwalbach-Elm kommend in Fahrtrichtung Schwarzenholz. Aufgrund des Streckenverlaufs der Landstraße sowie den Witterungsverhältnissen nicht angepasster Geschwindigkeit kam der Fahrzeugführer mit seinem PKW im Verlauf einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte seitlich mit einem am Fahrbahnrand befindlichen Baum. Durch die Kollision wurde der Fahrzeugführer aus dem Fahrzeug heraus mehrere Meter weit in ein angrenzendes Wiesengelände geschleudert.

Ersthelfer versorgten den schwerverletzten Fahrzeugführer bis zum Eintreffen eines Rettungswagens und eines Notarztes an der Unfallstelle. Nach medizinischer Erstversorgung wurde der Fahrer, welcher sich alleine im Fahrzeug befand, schwerverletzt in ein Krankenhaus verbracht. Nach ärztlichen Angaben bestehe derzeit keine Lebensgefahr.

Der Pkw des Fahrers wurde durch den Aufprall gänzlich zerstört und musste abgeschleppt werden. Die Unfallstrecke wurde für den Zeitraum der Verkehrsunfallaufnahme voll gesperrt.

