Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Radfahrer gestürzt und verletzt

Überherrn (ots)

Beim Sturz von seinem Fahrrad zog sich ein Mann aus St. Ingbert am Samstagmittag (25.04.2020) vermutlich eine Knochenfraktur zu.

Der 50-jährige hatte gegen 13:15 Uhr die Verlängerung des Kaltenbornweges in Überherrn in Richtung eines Waldgebiets befahren. Beim Wechsel vom gepflasterten Weg auf den unbefestigten Waldweg stürzte er ohne Fremdeinwirkung zu Boden. Er wurde zur Behandlung seiner Verletzung in ein Krankenhaus eingeliefert.

