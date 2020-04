Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Vermeintliche Weltkriegsbombe war nur ein Pfosten

Dillingen (ots)

Ein 41-jähriger Mann aus Dillingen hat bei einem Spaziergang am Samstagmittag (25.04.2020) in der Nähe einer ehemaligen Bunkeranlage in Diefflen einen verdächtigen Gegenstand entdeckt und vorsorglich die Polizei alarmiert.

Der Anrufer war sich laut eigenem Bekunden nicht sicher, ob es sich bei dem Fundstück um eine Weltkriegsbombe oder harmlosen Schrott handelte. Beamte der Polizeiinspektion Saarlouis überprüften den Sachverhalt vor Ort. Hierbei konnten sie den Gegenstand als einen teilweise aus dem Boden ragenden Betonpfosten identifizieren.

