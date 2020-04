Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Dillingen (ots)

Beim Zusammenstoß mit einem Pkw erlitt ein Radfahrer am frühen Freitagabend (24.04.2020) unter anderem eine Kopfverletzung.

Der 45-jährige Mann aus Dillingen war gegen 17:30 Uhr in der Merziger Straße auf dem Radweg unterwegs, als eine 51-jährige Frau aus Frankreich mit ihrem Ford Mondeo aus der Werderstraße nach rechts in die Merziger Straße einbog. Hierbei übersah die Pkw-Fahrerin den Radfahrer, der den Radweg entgegen der Fahrtrichtung nutzte. Beim Zusammenstoß wurde der Radfahrer auf die Motorhaube des Ford aufgeladen und anschließend auf die Fahrbahn geschleudert. Er trug eine Platzwunde am Kopf sowie diverse Prellungen davon. Seine Verletzungen mussten im Krankenhaus behandelt werden.

