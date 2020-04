Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Wohnungsbrand in Dillingen

Dillingen (ots)

Am heutigen Tag gegen 11:32 Uhr wurde die Rettungsleitstelle durch den Bewohner eines Einfamilienhauses über einen Zimmerbrand in Dillingen informiert. Die unverzüglich alarmierte und schnell einsatzbereite Feuerwehr Dillingen konnte aus der Wohnung den dort alleinlebenden 52- jährigen Bewohner im nunmehr bewusstlosen Zustand bergen. Der Mann erlitt erhebliche Verbrennungen im Bereich der unteren Extremitäten und musste im kritischen Gesundheitszustand mit dem Rettungshubschrauber zu einer Spezialklinik für Brandopfer nach Ludwigshafen geflogen werden. Die Ermittlungen in Bezug auf die Brandverursachung dauern derzeit noch an; ein Fremdverschulden kann nach bisherigen Erkenntnissen ausgeschlossen werden. Das Inventar wurde durch das Brandgeschehen in Mitleidenschaft gezogen. Am Gebäude entstand lediglich geringer Sachschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarlouis, übermittelt durch news aktuell