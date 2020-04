Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Brand in einem Gasthaus

Saarlouis (ots)

In der Metzer Straße in Saarlouis kam es am 13.04.2020 gegen 19:20 Uhr zu einem Brand in einem mehrgeschossigen Wohn- und Geschäftshaus im Bereich einer Gaststätte. Dort war in der Küche eine Dunstabzugshaube in Brand geraten, die von der Feuerwehr abgelöscht wurde.

Eine Person wurde hierbei leicht verletzt und anschließend in einem Krankenhaus behandelt. Es kam zum Sachschaden in Höhe eines fünstelligen Bereiches.

Die Ermittlungen zur Brandursachenerforschung wurden von der Polizei aufgenommen.

