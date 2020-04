Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Umweltverschmutzer entsorgt illegal Müll

Rehlingen-Siersburg (ots)

Alte Reifen, Teppichreste, Rohre, Steine und sogar Altölkanister hat ein bislang unbekannter Täter auf einer Fläche von ca. 30 Quadratmetern am Rande eines Feldwegs in Fürweiler abgeladen und damit illegal entsorgt. Mitarbeiter des Bauhofs mussten ausrücken und sogar Erdreich abtragen, weil Flüssigkeiten in den Boden gelangt sind. Die Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet und Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Saarlouis

SLS- DGL

Alte-Brauerei-Straße 3

66740 Saarlouis

Telefon: 06831/9010

E-Mail: pi-saarlouis@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarlouis, übermittelt durch news aktuell