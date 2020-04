Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Fahrradfahrer wird bei Verkehrsunfallflucht in Hemmersdorf verletzt

Rehlingen-Siersburg - Hemmersdorf (ots)

Bereits am Donnerstag, dem 09.04.2020, kommt es gegen 16:30 Uhr auf einem Fahrradweg, welcher sich an die Straße "Auf Mees" anschließt zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem Pkw. Der Fahrradfahrer ist auf dem Fahrradweg von Siersburg kommend in Richtung Hemmersdorf unterwegs. Das Fahrzeug befährt den Feldweg aus Richtung Tennisplatz in Richtung der Straße "Auf Mees". An der Einmündung der beiden Fahrrad- / Feldwege kommt es zur Kollision der beiden Fahrzeuge, wobei der Fahrradfahrer stürzt und sich verletzt. Der Autofahrer entfernt sich ohne anzuhalten von der Unfallörtlichkeit. Nach Angaben des verletzten Fahrradfahrers, welcher aufgrund der Verletzungen mehrere Tage ins Krankenhaus muss, soll es sich um einen silberfarbenen Pkw handeln.

Wer Hinweise zu dem Fahrzeug oder dem Unfall hat, wird gebeten die Polizei in Saarlouis oder eine andere Polizeidienststelle zu kontaktieren.

