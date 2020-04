Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Unbekannte Täter zünden Mülltonnen und Holzunterstand des Pfarrheimes in Elm an

Schwalbach - Elm (ots)

In der Nacht von Samstag, 11.04.2020, auf Sonntag, 12.04.2020, zünden Unbekannte die Mülltonnen und einen Holzunterstand des Pfarrheimes in Elm an. Gegen 01:00 Uhr wird der Hausbewohner wach und entdeckt die Brände. Er kann die Mülltonnen mittels Feuerlöscher löschen, bevor die Flammen auf das Pfarrhaus überschlagen. Die Feuerwehr Schwalbach / Elm wird alarmiert und kann den Brand des Holzlagers löschen. Es entsteht ein Sachschaden im hohen vierstelligen Bereich, verletzt wird niemand.

Wer Hinweise zur Tat oder Tätern geben kann, wird gebeten die Polizei in Saarlouis (06831/9010) oder eine andere Polizeidienststelle zu kontaktieren.

