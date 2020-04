Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Unfallverursacher lässt Pkw auf Autobahn zurück

BAB 8, Saarlouis Roden, Fahrtrichtung Lux. (ots)

Am Samstag, den 04.04.20 gegen 21:12 Uhr verunfallte ein schwarzer BMW der 1er Reihe auf der BAB 8, Fahrtrichtung Lux, in Höhe der Anschlussstelle Saarlouis-Steinrausch. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallörtlichkeit und ließ sein Fahrzeug, das zuvor mit der Leitplanke kollidiert war, an der Unfallstelle zurück. Die eingesetzten Polizeibeamten führten eine Spurensicherung durch. Weitere Ermittlungen erhärteten den Verdacht gegen einen 57-Jährigen aus Dillingen. Die Ermittlungen dauern noch an, den verantwortlichen Fahrer erwartet ein Strafverfahren.

