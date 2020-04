Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Internistischer Notfall lässt Autofahrerin verunfallen

Schloßbergstraße, Wallerfangen (ots)

Am Freitag, den 03.04.20 gegen 13:44 Uhr rangierte eine 48-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw am Fahrbahnrand der Schloßbergstraße in Wallerfangen. Die Fahrerin kollidierte hierbei mit einer Straßenlaterne. Wie sich herausstellte, war ein internistischer Notfall bei der Fahrerin aus Wadgassen unfallursächlich. Sie musste an der Unfallörtlichkeit reanimiert und auf eine Intensivstation eingeliefert werden. Einer couragierten Unfallzeugin und weiteren Verkehrsteilnehmern ist es zu verdanken, dass an der Unfallörtlichkeit umgehend Erste Hilfe-Maßnahmen eingeleitet wurden.

