Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Mann mit Holzmesser greift Polizisten an

Dorfstraße, Saarlouis Picard (ots)

Am Samstag, 04.04.20 gegen 11:50 Uhr gerieten zwei männliche Anwohner eines Mehrparteienhauses in Saarlouis Picard in Streit. Der 30-jährige Hauptaggressor führte ein selbst geschnitztes Holzmesser mit sich. Bei Eintreffen der eingesetzten Polizeibeamten zeigte sich der Mann äußerst aggressiv. Er spuckte, schlug und trat nach den Beamten und versuchte einen Polizisten zu beißen. Der Beschuldigte musste unter großem Kraftaufwand fixiert werden und wurde schließlich für mehrere Stunden der Gewahrsamszelle zugeführt. Auf Grund des Verdachts, dass der Mann unter dem Einfluss berauschender Mittel stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Ihn erwarten nun mehrere Strafanzeigen. Die eingesetzten Polizeibeamten blieben alle unverletzt.

