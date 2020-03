Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Vermisster Mann aus Ensdorf gefunden

Ensdorf (ots)

Am Vormittag des 29.03.2020 wurden weitere Suchmaßnahmen durch Polizei, Feuerwehr und THW durchgeführt,da der Vermisste am Vortag trotz intensiver Maßnahmen nicht aufgefunden werden konnte. Der Vermisste, Herr Adolf Müller, konnte gegen 10:55 Uhr durch Einsatzkräfte der Feuerwehr gefunden werden. Er war ansprechbar und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Die Öffentlichkeitsfahndung nach der Person kann somit beendet werden.

