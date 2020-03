Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

A 620, Saarlouis (ots)

Auf der A 620 kam es zwischen Wallerfangen und der AS Saarlouis Mitte am heutigen Tag gegen 17:15 Uhr auf der Richtungsfahrbahn Saarbrücken zu einem folgenschweren Verkehrsunfall zwischen einem Motorradfahrer und einem Pkw Fahrer.

Der 55-jährige Pkw Fahrer befuhr mit seinem Skoda Oktavia die A620 aus Rtg. Wallerfangen kommend auf der Überholspur. Der 36-jährige Kawasaki-Fahrer befand sich hinter dem PKW. Als der PKW sich nach einem erfolgten Überholvorgang wieder nach rechts einordnete, überholte der Motorradfahrer den Pkw. Hierbei streifte er diesen seitlich auf der Fahrerseite und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kollidierte in der Folge mit der Leitplanke und kam schwerverletzt auf der rechten Fahrspur zum Liegen. Er musste zur stationären Versorgung in eine Klinik verbracht werden. Die Feuerwehr war zur Beseitigung ausgelaufener Betriebsstoffe vor Ort. Am Motorrad entstand Totalschaden, der Pkw wurde ebenfalls beschädigt. Aufgrund des Unfalls kam es kurzzeitig zu einer Vollsperrung der Autobahn.

