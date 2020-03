Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Dreiste Kennzeichendiebe flüchten vor Polizei

Saarwellingen (ots)

Im Verlaufe des späten Dienstagabends wurde ein Streifenwagen der Saarlouiser Polizei von einem PKW (Audi A8), im Gewerbegebiet John in Saarwellingen, mit überhöhter Geschwindigkeit überholt. Als man dem Fahrzeug in der Folge Anhaltsignale gab, um dieses einer Verkehrskontrolle zu unterziehen, beschleunigte dieses und flüchtete in Richtung Campus Nobel. Dort wurde zunächst ein Kreisverkehr in falscher Richtung und ein anschließend weiterer nahe der Ford-Werke zwei Mal durchfahren. Im Verlaufe der weiteren Flucht über die B 269 über die Autobahn 8 verlor die Streifenwagenbesatzung den Sichtkontakt zu dem Fahrzeug. Eine Überprüfung des abgelesenen Kennzeichens ergab, dass dieses auf ein anderes Fahrzeug zugelassen und daher gestohlen war. Spuren wurden vor Ort gesichert.

Beim derzeitigen Ermittlungsstand wurde entsprechende Strafverfahren gegen Unbekannt eingeleitet.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Saarlouis

SLS- DGL

Alte-Brauerei-Straße 3

66740 Saarlouis

Telefon: 06831/9010

E-Mail: pi-saarlouis@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarlouis, übermittelt durch news aktuell