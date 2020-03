Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Mehrere PKW-Aufbrüche in Dillingen und Schwalbach OT Elm

Saarlouis (ots)

In der Nacht von Montag (09.03.2020) auf Dienstag (10.03.2020) wurden sowohl im Dillinger Innenstadtbereich sowie in der Rothenbergstraße in Schwalbach/ Elm mehrere Fahrzeuge, von bislang unbekannten Tätern, aufgebrochen. Aus diesen wurden u.a. eine Geldbörse samt Inhalt (Bargeld, Karten Dokumente etc. pp) sowie weitere wertige Gegenstände entwendet. Täterhinweise liegen derzeit noch nicht vor. Aufgrund der räumlichen Nähe sowie des übereinstimmenden Tatzeitraumes zwischen beiden Tatorten in Dillingen sowie der Nähe zwischen den Fahrzeugen in Elm ist von einem Tatzusammenhang auszugehen.

