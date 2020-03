Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Untersuchungshaft nach Angriff auf Shisha - Bar in Saarlouis

Saarlouis (ots)

Wie bereits berichtet kam es am Samstag, dem 07.03.2020, zu einer öffentlichkeitswirksamen Auseinandersetzung unter Beteiligung einer größeren Personengruppe in einer Shisha - Bar in Saarlouis. (vgl. Pressemitteilung der PI Saarlouis vom 08.03.2020, 10:11 Uhr).

Noch am gestrigen Sonntag wurden die diesbezüglichen weiteren Ermittlungen vom Kriminaldienst der Polizeiinspektion Saarlouis übernommen und eine Ermittlungsgruppe eingesetzt. Die erhobenen Tatvorwürfe lauten auf schweren Landfriedensbruch, gefährliche Körperverletzung, Sachbeschädigung und Verstöße gegen das Waffengesetz.

Aufgrund der zwischenzeitlich durchgeführten ersten Zeugenvernehmungen verdichten sich die Hinweise, dass offensichtlich ein Beziehungsstreit der eigentliche Auslöser des Angriffes auf die Shisha - Bar gewesen ist. Eine 20-Jährige und ein 23-Jähriger kurdischer Abstammung gerieten nach ihrer bereits vor Monaten erfolgten Trennung in der Nacht zum Freitag in einen Streit, der damit endete, dass der aggressive Ex - Partner von Mitarbeitern aus der Shisha - Bar verwiesen wurde. Dies wollte sich dieser nicht gefallen lassen und kündete Vergeltung an.

In der Nacht zum Samstag erschien der Aggressor dann zusammen mit mehreren Familienmitgliedern in der Bar und griff den Inhaber sowie dessen Mitarbeiter an. Hierbei wurden auch Schlagwaffen eingesetzt. Von dieser Tat wurden von anwesenden Personen Handyaufnahmen gefertigt, die zwischenzeitlich auch in den sozialen Netzwerken verbreitet wurden.

Am Samstagabend, gegen 23:20 Uhr, kam es dann zu einem erneuten Angriff auf die Shisha - Bar. Die ca. 10 - 15 teilweise maskierten Täter setzten ebenfalls Schlagwaffen ein, einer führte eine Schreckschusspistole mit sich. Dieser 30 Jahre alte Täter konnte vor Ort bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten und an die Einsatzkräfte überstellt werden. Er wurde noch am gestrigen Sonntag dem Haftrichter vorgeführt und befindet sich aktuell in Untersuchungshaft.

Die weiteren Ermittlungen bezüglich seiner Mittäter werden nun von der Ermittlungsgruppe intensiv betrieben, mehrere Personen konnten bereits durch die Auswertung von Videoaufnahmen und Zeugenaussagen identifiziert werden.

Über die genaue Anzahl verletzter Personen können derzeit noch keine belastbaren Angaben gemacht werden, da sich diese bereits vereinzelt vor dem Eintreffen der Polizei entfernt hatten.

Bei der Auseinandersetzung am Samstag wurde von den Angreifern nach ersten Schätzungen ein Schaden in fünfstelliger Höhe verursacht.

Die Ermittlungen dauern an, mögliche Zeugen oder Geschädigte werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Saarlouis unter Tel. 06831/901-0 in Verbindung zu setzen bzw. eventuell vorhandenes Videomaterial zur Verfügung zu stellen.

