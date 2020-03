Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: 19-jähriger greift Polizisten an - Einsatz des Tasers beendet den Angriff

Saarlouis (ots)

Nur unter dem Einsatz eines DEIG (sogenannter Taser) ist es Beamten der Polizeiinspektion Saarlouis am Freitagnacht gelungen, einen 19-jährigen aus Wallerfangen in Gewahrsam zu nehmen. Vorausgegangen war, dass der stark alkoholisierte Mann in einer Gaststätte in der Saarlouiser Altstadt randaliert hatte. Ausgerüstet mit einem Radschlüssel für Fahrzeugreifen legte er sich mit dem Securitypersonal der Lokalität an. Beim zeitnahen Eintreffen der alarmierten Beamten befand sich der Heranwachsende gerade hinter der Theke und versteckte hinter dort gelagerten Bierkisten mehrere Gegenstände. Beim Erblicken der Polizisten fing er sofort an diese zu beleidigen und zu bedrohen. Er ging unvermittelt auf die Beamten mit gezielten Tritten und Schlägen los. Von dem Androhen des Elektroschockers zeigte sich der Randalierer unbeeindruckt. Der Versuch, den offenkundig vollkommen schmerzunempfindlichen Mann festzuhalten, misslang, sodass letztendlich das DEIG eingesetzt werden musste, um die Person im Anschluss mittels Handfesseln fixieren und in Gewahrsam nehmen zu können. Bei ihm konnten neben dem Radschlüssel weitere gefährliche Gegenstände aufgefunden werden. Der Heranwachsende musste einige Stunden in der Ausnüchterungszelle verbringen. Ihn erwarten nun mehrere Strafanzeigen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Saarlouis

SLS- DGL, PHK Kai Franken

Alte-Brauerei-Straße 3

66740 Saarlouis

Telefon: 06831/9010

E-Mail: pi-saarlouis@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarlouis, übermittelt durch news aktuell