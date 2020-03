Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Polizeistreifen überprüfen Lärmsituation in Altstadt

Saarlouis (ots)

Aufgrund der vermehrten Beschwerden in jüngster Vergangenheit wegen ruhestörendem Lärm, ausgehend von diversen Gaststätten in der Saarlouiser Altstadt, wurde in der Nacht von Samstag auf Sonntag gezielt eine entsprechende Überprüfung der Lärmsituation durch mehrere Polizeibeamte durchgeführt. Hierbei konnten keine außergewöhnlichen Belastungen durch überlaute Musik festgestellt werden. Verschiedene Security-Mitarbeiter und Gäste konnten dahingehend sensibilisiert werden, auf das Geschlossenhalten der Eingangstüren zu achten, da dies auch zur Reduzierung der Lautstärke beiträgt.

Im Verlauf der gesamten Samstagnacht gingen bei der Polizeidienststelle in Saarlouis keinerlei Beschwerden von Bürgern über ruhestörenden Lärm ein.

Bei einer späteren Kontrolle konnte in einer Gaststätte ein Verstoß gegen die Sperrzeit festgestellt werden. Der Wirt erhält nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

