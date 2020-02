Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Diebe entwenden 27 Zaunelemente an der B51 in Saarlouis

Saarlouis (ots)

Die Polizei sucht nach Zeugen eines Diebstahls von 27 Feldern Stahlmattenzaun, die im Bereich der B51, gegenüber der Einfahrt zur Firma Nedschroef in Saarlouis Fraulautern, am dortigen Leinpfad installiert waren. Die Tat hat sich offensichtlich am Wochenende vom 14.02. bis 17.02.2020 zugetragen. Die Schadenshöhe wird auf etwa 4000 Euro geschätzt. Aufgrund der Größe und der Anzahl der Zaunelemente wird davon ausgegangen, dass diese mit einem Transporter oder Anhänger abtransportiert wurden. Wer kann Angaben zu den Tätern bzw. zu dem Diebstahl der Zaunmatten machen? Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Saarlouis richten, Tel. 06831-9010.

