Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Reisebus mit Schulkindern verunfallt, keine Verletzten

Schwalbach, BAB 8 (ots)

Am Morgen des 22.02.2020, gegen 04:30 Uhr, kam es auf der BAB 8, Fahrtrichtung Luxemburg, ca. 600 m vor der Anschlussstelle Schwalbach,zu einem Verkehrsunfall mit einem britischen Reisebus. Dieser war mit insgesamt 53 Personen besetzt, wobei es sich überwiegend um Kinder handelte. Laut Angaben des Busfahrers sei am Reisebus ein Reifen geplatzt, woraufhin er die Kontrolle über das Fahrzeug verloren habe. Der Bus kam nach rechts von der Fahrbahn ab und rutschte gegen eine ansteigende Böschung. Personen wurden hierbei nicht verletzt. Es entstand lediglich Sachschaden in bislang unbekannter Höhe an dem Reisebus. Die Kinder konnten kurz nach dem Unfall mit Ersatzfahrzeugen ihre Fahrt fortsetzen.

Durch den Unfall wurde die Fahrbahn verschmutzt und es mussten umfangreiche Reinigungsarbeiten von der Autobahnmeisterei durchgeführt werden. Außerdem kam es zu Bergungsarbeiten an dem Bus, die den Verkehr auf der Autobahn immer wieder beeinträchtigten und polizeiliche Absperrmaßnahmen erforderlich machten. Letztendlich konnte der Bus gegen 11:00 Uhr von der Autobahn entfernt werden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Saarlouis

SLS- DGL

Alte-Brauerei-Straße 3

66740 Saarlouis

Telefon: 06831/9010

E-Mail: pi-saarlouis@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarlouis, übermittelt durch news aktuell