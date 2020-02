Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Zeugenaufruf nach möglichem Verkehrsunfallgeschehen in Überherrn

Überherrn (ots)

Am Montag, den 17.02.2020, wurde um etwa 21:15 Uhr die Polizei verständigt, da es in Überherrn in der Kapellenstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fußgänger gekommen sei. Durch zwei namentlich bekannte Zeugen wurde geschildert, dass diese gegen 21:00 Uhr auf ein dumpfes Schlaggeräusch aufmerksam geworden sind. Als man in der Folge aus dem Fenster blickte, war ersichtlich, dass eine männliche Person auf der Straße lag und in unmittelbarer Nähe ein kleiner, weißer Pkw (näheres derzeit nicht bekannt) stand.

Als die Zeugen sich nachfolgend zur Örtlichkeit begaben, konnte man feststellen, dass die auf dem Boden liegende Person offenbar von dem Pkw angefahren wurde. Der Fahrer kniete zu diesem Zeitpunkt bereits über dem Verletzten und versuchte, diesen aufzurichten. Die beiden Verkehrsunfallbeteiligten verständigten sich hierbei in französischer Sprache. Als die Zeugen im in der Nähe befindlichen Imbiss die Rettungskette in Gang setzten, haben sich beide Personen von der Örtlichkeit entfernt. Der zuvor festgestellte Pkw fuhr in Richtung Altforweiler.

Die Personenbeschreibung der beiden Beteiligten lautet wie folgt: männlich, korpulent, Vollbart, südländisches Aussehen.

Der Pkw-Fahrer und die verletzte Person sowie Zeugen, die den genauen Geschehensablauf beobachtet haben oder Angaben zu den Beteiligten machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarlouis unter der Rufnummer 06831/901-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Saarlouis

SLS-DGL i.A. PK S. Schmidt

Alte-Brauerei-Straße 3

66740 Saarlouis

Telefon: 06831/9010

E-Mail: pi-saarlouis@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarlouis, übermittelt durch news aktuell