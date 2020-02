Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Trunkenheit im Verkehr in Saarlouis:

Saarlouis (ots)

Am Samstag, den 15.02.2020, erfolgte um 04:40 Uhr während einer Streifenfahrt in Saarlouis in der Straße "Großer Markt" eine Verkehrskontrolle eines Pkw-Fahrers. Im Rahmen eines durchgeführten Atemalkoholtestes konnte festgestellt werden, dass der 23-jährige Fahrer (ohne festen Wohnsitz) einen Wert von etwa 1,1 Promille aufwies. Dies hatte zur Folge, dass der Führerschein sichergestellt, eine Blutprobe entnommen und eine Strafanzeige gefertigt wurde.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Saarlouis

SLS-DGL i.A. PK S. Schmidt

Alte-Brauerei-Straße 3

66740 Saarlouis

Telefon: 06831/9010

E-Mail: pi-saarlouis@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarlouis, übermittelt durch news aktuell