Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Angriff auf Polizeibeamte in Dillingen

Stadtteil Pachten

Dillingen (ots)

Am Freitag, den 14.02.2020, wurde die Polizei um etwa 18:00 Uhr alarmiert, da in 66763 Dillingen / Stadtteil Pachten eine männliche Person mit zwei Kampfhunden mittig auf der Fahrbahn gehen und in der Folge den fließenden Verkehrs beeinträchtigen würde. Beim polizeilichen Erscheinen konnte festgestellt werden, dass es sich um einen polizeibekannten 27-jährigen Mann (ohne festen Wohnsitz) handelte, welcher sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand. Bei der nachfolgend durchgeführten Ingewahrsamnahme schlug bzw. trat der Beschuldigte mehrfach in Richtung der eingesetzten Beamten. Während der Ingewahrsamnahme löste sich zudem einer der beiden Hunde und lief auf die Beamten in bedrohlicher Art und Weise zu, weshalb aus Gründen der Eigensicherung die Anwendung eines Distanzelektroimpulsgerätes erfolgte. Aufgrund der Elektroimpulsübertragung, flüchtete der Hund.

Durch die eingesetzten Beamten wurden anschließend der Beschuldigte in eine psychiatrische Klinik gebracht und die Hunde vorerst in einem Tierheim untergebracht. Die eingesetzten Beamten wurden im Rahmen der Widerstandshandlung nicht verletzt.

Ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung sowie Nötigung im Straßenverkehr wurde eingeleitet.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Saarlouis

i.A. PK S. Schmidt

Alte-Brauerei-Straße 3

66740 Saarlouis

Telefon: 06831/9010

E-Mail: pi-saarlouis@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarlouis, übermittelt durch news aktuell