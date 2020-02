Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Verfolgungsfahrt von Wadgassen über die Autobahn

Wadgassen (ots)

Am frühen Samstagmorgen wurde eine Polizeistreife gegen 04:30 Uhr auf einen weißen Audi A 4 aufmerksam, der in Wadgassen unterwegs war. Der Fahrer missachtete sämtliche Anhaltesignale der Polizeibeamten, die den Fahrer kontrollieren wollten. Es entstand eine Verfolgungsfahrt über die Autobahnen 620 und 8 in Fahrtrichtung Merzig. Andere Verkehrsteilnehmer sind hierbei nicht gefährdet worden. Gegen den Fahrer wird nun wegen dem Verdacht mehrerer Straftaten ermittelt.

