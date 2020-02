Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Feuerwehr löscht Brand in Wohnhaus

Saarlouis-Roden (ots)

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei kamen am Samstagnachmittag zum Einsatz, als gegen 16:50 Uhr ein Wohnhausbrand in der Wasserwerkstraße gemeldet wurde. Die beiden Bewohner des Hauses blieben unverletzt. Ersten Erkenntnissen zufolge brach der Brand in der Küche der Wohnung im 1. Obergeschoss aus. Die Bewohnerin war zu diesem Zeitpunkt nicht zuhause. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte verhindert werden, dass sich der Brand im Haus ausbreitete. Dennoch entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache werden durch besonders geschulte Polizeibeamte vorgenommen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Saarlouis

SLS- DGL

Alte-Brauerei-Straße 3

66740 Saarlouis

Telefon: 06831/9010

E-Mail: pi-saarlouis@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarlouis, übermittelt durch news aktuell