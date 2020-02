Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Ermittlungserfolg des Kriminaldienstes der PI Saarlouis

Saarlouis - Rehlingen-Siersburg (ots)

Wie bereits im Dezember vergangenen Jahres berichtet suchten Kriminalbeamte der PI Saarlouis, unter anderem auch durch die Sendung 'Aktenzeichen XY...ungelöst', nach einem männlichen Täter, der am 22.11.2018 einen Raubüberfall auf einen Getränkemarkt in Rehlingen-Siersburg begangen hatte. Nach der Ausstrahlung der Sendung 'Aktenzeichen XY...ungelöst' gingen eine Vielzahl von Hinweisen aus der Bevölkerung bei den Kriminalbeamten ein. Bei diesen wurde mehrfach eine einzelne Person benannt. Die Überprüfung der DNA der genannten Person mit den am Tatort gesicherten Spuren ergab eine völlige Übereinstimmung. Der bereist aufgrund einer Vielzahl anderer Delikte in Untersuchungshaft sitzende Tatverdächtige ist somit auch in diesem Raubdelikt dringend tatverdächtig.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Saarlouis

SLS- ESD

Alte-Brauerei-Straße 3

66740 Saarlouis

Telefon: 06831/9010

E-Mail: pi-saarlouis@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarlouis, übermittelt durch news aktuell