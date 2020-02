Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Polizei sucht Zeugen!

Ensdorf (ots)

Am Donnerstag, den 30.01.2020 gegen 07:20 Uhr, ereignete sich in der Nußgartenstraße in Ensdorf, Höhe Hausnummer 49, ein Verkehrsunfall zwischen einem dunklen PKW und einem Rollerfahrer. Nach einer Kollision zwischen dem PKW und dem Rollerfahrer kam dieser letztlich zu Sturz und verletzte sich leicht. Der PKW-Fahrer reagierte nicht auf das Unfallgeschehen und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

Zeugen, die Hinweise zum Unfall geben können, wenden sich bitte an die Polizeiinspektion Saarlouis 06831/9010

