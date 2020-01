Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Tankdiebstahl in Überherrn-Berus.

Überherrn-Berus (ots)

26.01.2020. Überherrn-Berus. In der Nähe des Europadenkmals in Berus wurde in der Nacht von Samstag auf Sonntag der Tank eines Autos aufgebohrt, um aus diesem Benzin zu entwenden. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Saarlouis unter Tel.: 06831/9010 in Verbindung zu setzen.

