Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Verkehrsunfall mit Flucht in Saarlouis

Saarlouis (ots)

25.01.2020. Am Samstag wurde der Polizeiinspektion Saarlouis gegen 14:40 ein Verkehrsunfall mit anschließender Flucht mitgeteilt. Das flüchtende Fahrzeug soll dabei auf dem IKEA-Parkplatz in Saarlouis ein anderes Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken beschädigt haben. Beim beschädigten Fahrzeug handelt es sich um einen grauen Kombi. Das flüchtende Fahrzeug müsste entweder an der vorderen Ecke der Fahrerseite oder der hinteren Ecke der Beifahrerseite beschädigt sein. Weitere Hinweise bezüglich des flüchtenden Fahrzeuges liegen nicht vor. Zeugen, die Hinweise zum flüchtenden Fahrzeug oder zum Unfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarlouis unter der Rufnummer 06831/901-0 in Verbindung zu setzen.

