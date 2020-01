Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Tödlicher Betriebsunfall in Überherrn

Überherrn (ots)

Überherrn. Am 25.01.2020 ereignete sich gegen 09:45 Uhr ein Betriebsunfall auf einem Firmengelände in Überherrn. Ein 44-jähriger Lkw-Fahrer aus Bulgarien stürzte dabei vom Oberdeck eines Lkw-Aufliegers und erlag noch am Unfallort seinen schweren Kopfverletzungen. Der Kriminaldauerdienst hat die Ermittlungen aufgenommen.

