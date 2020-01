Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Gefährdung des Straßenverkehrs durch grob verkehrswidriges und rücksichtsloses Überholen und anschließender Unfallflucht

Dillingen (ots)

Am Donnerstag, 23.01.2020, kam es gegen 15:40 Uhr in der Dieffler Straße in Dillingen - L 143 - zu mehreren Gefährdungen des Straßenverkehrs und einer anschließenden Verkehrsunfallflucht durch den Fahrer eines schwarzen BMW 640. Der Fahrer des BMWs überholte hierbei mit seinem Fahrzeug grob verkehrswidrig und rücksichtslos mehrere vor ihm fahrende Fahrzeuge und kollidierte letztendlich in Höhe der Einfahrt zu Torhaus 3 der Dillinger Hütte mit einem vorausfahrenden PKW. Wenige Meter hinter der Unfallstelle sprangen Fahrer und Beifahrer aus dem noch rollenden BMW, flüchteten zu Fuß in den angrenzenden Wald und ließen das Fahrzeug samt Originalschlüssel an der Unfallörtlichkeit zurück.

Zeugen, die die Tathandlung beobachtet haben oder Angaben zum Täter machen können sowie weitere Geschädigte und Gefährdete werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarlouis unter der Rufnummer 06831/901-0 in Verbindung zu setzen.

