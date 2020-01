Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Brand eines Mehrfamilienhauses in Saarlouis-Roden

Saarlouis (ots)

Saarlouis-Roden. Am Dienstag, dem 21.01.20, wurde die Polizeiinspektion Saarlouis gegen 12:45 Uhr über ein brennendes Mehrfamilienhaus informiert. Aus dem Mehrfamilienhaus, in dessen Erdgeschoss sich eine Gaststätte befindet, schlugen nach Angaben der beiden Anrufer Flammen. Nach aktuellem Kenntnisstand brach das Feuer in der Küche der Gaststätte aus. Der alarmierten Freiwilligen Feuerwehr aus Saarlouis gelang es, den Brand rasch zu löschen. Der Mitteiler konnte noch vor Eintreffen der Rettungskräfte alle Bewohner des Hauses alarmieren, sodass bei Eintreffen der Polizei niemand mehr im Haus war. Die Brandursache ist derzeit unklar und bedarf weiterer Ermittlungen. Mehrere Bewohner mussten zur Vorsorge in ein Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden wird derzeit auf ca. 150.000 - 200.000 Euro geschätzt.

