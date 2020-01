Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Betrunkene Dame kracht in geparkten Pkw

66802 Überherrn-Unterfelsberg (ots)

Am Sonntagabend (19.01.2020) befuhr eine 58-jährige Dame aus Überherrn gegen 19:00 Uhr mit ihrem Pkw die Metzer Straße in Unterfelsberg und krachte in einen vor einer Gaststätte geparkten, unbesetzten Pkw. Beide Pkw erlitten Totalschäden. Die Fahrbahn war für die Zeit der Unfallaufnahme und der anschließenden Bergung der beiden Fahrzeuge von 19:10 Uhr bis 20:30 Uhr voll gesperrt. Die Unfallverursacherin war alkoholisiert, sie wurde durch den Unfall leicht verletzt. Gegen die Dame wurde ein Ermittlungsverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Bei ihr wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt.

