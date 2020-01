Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Körperverletzungsdelikt in Saarlouiser Altstadt

Saarlouis (ots)

Vor einer Gaststätte in der Silberherzstraße in der Saarlouiser Altstadt kam es am Samstagmorgen gegen 02:15 Uhr zu einem Körperverletzungsdelikt. Ein 48jähriger Mann wurde durch Schläge und Tritte verletzt. Der oder die Täter flüchteten noch vor Eintreffen der Polizei. Der Geschädigte musste in einem Krankenhaus ärztlich versorgt werden. Zeugen der Tat werden gebeten, sich bei der Polizei in Saarlouis unter Tel. 06831/9010 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Saarlouis

SLS- DGL

Alte-Brauerei-Straße 3

66740 Saarlouis

Telefon: 06831/9010

E-Mail: pi-saarlouis@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarlouis, übermittelt durch news aktuell