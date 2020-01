Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss/ Zeugen gesucht

Wadgassen, BAB 620 (ots)

Am Sonntag kam es gegen 05:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der BAB 620, Fahrtrichtung Luxemburg, in Höhe der Anschlussstelle Wadgassen. Dort verlor ein Fahrzeugführer die Kontrolle über seinen Pkw und prallte zunächst gegen die rechte Schutzplanke. Durch den Anstoß geriet das Fahrzeug ins Schleudern und stieß gegen die Mittelleitplanke. Da der Pkw nicht mehr fahrbereit war, musste er von der Autobahn abgeschleppt werden. Der mutmaßliche Fahrzeugführer stand unter Alkoholeinfluss. Da jedoch ein Beifahrer im Fahrzeug saß, der ebenfalls alkoholisiert war, konnte bei der Unfallaufnahme nicht sicher ermittelt werden, wer tatsächlich das Fahrzeug zum Unfallzeitpunkt geführt hatte. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde bei beiden Insassen eine Blutprobe entnommen. Ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs wurde eingeleitet. Die Insassen gaben an, dass noch ein weiterer Pkw an dem Unfall beteiligt gewesen sei. Dieser ist bislang unbekannt und hat sich bei der Polizei noch nicht gemeldet. Zeugen oder Beteiligte dieses Verkehrsunfalles werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei in Saarlouis in Verbindung zu setzen.

