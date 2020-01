Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Unbekannter beschädigt sechs Fahrzeuge und einen Anhänger in Nalbach

Saarwellinger Straße in 66809 Nalbach (ots)

Zwischen Freitag, den 10.01.2020, um 20:00 Uhr und Samstag, den 11.01.2020, um 11:10 Uhr werden durch einen unbekannten Täter mittels eines Stechwerkzeuges an sechs Pkw und an einem Anhänger mehrere Reifen beschädigt. Die Fahrzeuge bzw. der Anhänger waren im Tatzeitraum in den Straßen: An der Feuerwache, Saarwellinger Straße sowie Nassauer Straße in 66809 Nalbach abgestellt.

Zeugen, die die Tathandlung beobachtet haben oder Angaben zum Täter machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarlouis unter der Rufnummer 06831/901-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Saarlouis

i. A. PK S. Schmidt

Alte-Brauerei-Straße 3

66740 Saarlouis

Telefon: 06831/9010

E-Mail: pi-saarlouis@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarlouis, übermittelt durch news aktuell