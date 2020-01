Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Verkehrsunfall aufgrund alkoholischer Beeinflussung

Bahnweg in 66780 Rehlingen-Siersburg (ots)

Am Samstag, den 11.01.2020, um etwa 23:25 Uhr befuhr eine 40-jährige Fahrzeugführerin aus Rehlingen-Siersburg mit ihrem Pkw die Straße "Bahnweg" in Fahrtrichtung Hauptstraße in Rehlingen-Siersburg. Aufgrund der alkoholischen Beeinflussung, Unachtsamkeit und Ablenkung durch die Benutzung eines Mobiltelefons, verliert die Fahrzeugführerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kommt von der Fahrbahn nach rechts ab und kollidiert frontal mit einer dort befindlichen Mauer der Geschädigten. Durch den Verkehrsunfall wurden keine Personen verletzt, jedoch entstand Sachschaden am Pkw und an der Mauer. Ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs wurde eingeleitet und der Führerschein der Fahrzeugführerin wurde sichergestellt.

