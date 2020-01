Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Verkehrsunfall zwischen Pkw- und Rollerfahrer

L 170 in 66763 Dillingen (ots)

Am Freitag, den 10.01.2020, kommt es um etwa 16:15 Uhr auf der L 170 in Dillingen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw- und einem Rollerfahrer. Der 25-jährige Rollerfahrer aus Wallerfangen fährt aus bislang ungeklärter Ursache gegen den Heckbereich des vor ihm verkehrsbedingt anhaltenden Pkw. Daraus resultierend wurde der Rollerfahrer leicht verletzt und an beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Während der Verkehrsunfallaufnahme konnte ermittelt werden, dass der Rollerfahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis für den mitgeführten Roller ist. Ein Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis wurde eingeleitet.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Saarlouis

i.A. PK S. Schmidt

Alte-Brauerei-Straße 3

66740 Saarlouis

Telefon: 06831/9010

E-Mail: pi-saarlouis@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarlouis, übermittelt durch news aktuell