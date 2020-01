Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Verkehrsunfall mit tödlich verletztem Fußgänger in Saarlouis-Steinrausch

Konrad-Adenauer-Allee, Saarlouis-Steinrausch (ots)

Ein 18-jähriger Fahrzeugführer aus Saarlouis befuhr am 07.01.20 gegen 16:05 Uhr mit seinem VW Golf die Konrad-Adenauer-Allee in Saarlouis-Steinrausch aus Richtung Theodor-Heuss-Allee kommend in Fahrtrichtung Rodener Straße. In Folge nicht angepasster Geschwindigkeit kam der Fahrzeugführer nach dem Einmündungsbereich Karthäuserstraße nach links von der Fahrbahn ab, überquerte die Gegenfahrbahn und kollidierte zunächst mit einem auf dem Grünstreifen befindlichen Stromverteilerkasten, der gänzlich zerstört wurde. Durch Gegenlenken geriet der Pkw ins Schleudern und kollidierte im Anschluss mehrmals mit am Fahrbahnrand befindlichen Bäumen. Im Verlaufe dieses Unfallgeschehens kollidierte der Pkw auf bislang nicht näher bekannte Weise mit dem auf dem dortigen Geh- oder Radweg befindlichen 42-jährigen Fußgänger aus Saarlouis. Der Fußgänger verstarb nach erfolglosen Reanimationsmaßnahmen an der Unfallstelle.Der Unfallverursacher wurde leicht verletzt, sein VW Golf war nicht mehr fahrbereit. Bisherige Zeugenaussagen deuten auf deutlich überhöhte Geschwindigkeit und ein rücksichtsloses Fahrverhalten des Unfallverursachers hin.

Die Angehörigen des Verstorbenen wurden durch Notfallseelsorger betreut.

Die Polizei hat ein Unfallgutachten veranlasst.

Die Unfallstelle war bis 19:30 Uhr vollgesperrt.

