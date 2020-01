Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Schlägerei in der Bierstraße Saarlouis

Saarlouis (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag, 04.01.2020, kam es gegen 03:30 Uhr zu einer Schlägerei vor dem Kartoffelhaus in Saarlouis. Laut Zeugenaussagen habe es zuvor Streitigkeiten zwischen mehreren Personen in einer Gaststätte der Altstadt gegeben. Im Anschluss hätten drei männliche Personen auf zwei andere Männer eingeschlagen. Sie wurden durch Tritte und Schläge verletzt.

Bei Hinweisen auf die Täter und den Tathergang setzen Sie sich bitte mit nachfolgender Dienststelle in Verbindung: Polizeiinspektion Saarlouis Tel.: 06831 - 9010

