Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Kaugummi-Automat durch Feuerwerkskörper aufgesprengt

Rehlingen-Siersburg (ots)

In der Silvesternacht, gegen 2 Uhr, kam es in der Bahnhofstraße im Ortsteil Siersburg zu einem Aufsprengen eines Kaugummi-Automaten im Bereich des Münzfaches durch mehrere Feuerwerkskörper. Hierdurch wurde der Automat stark beschädigt. Ob es den Tätern gelang Geld aus dem Münzfach zu entwenden, ist derzeit noch ungeklärt. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei bittet Zeugen der Tat sich bei der Polizei in Saarlouis unter der 06831/901-0 zu melden.

