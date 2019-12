Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Schwer verletztes Schaf auf Weide aufgefunden

Wallerfangen (ots)

Auf einer Weide in dem Wallerfanger Ortsteil Gisingen in Richtung Kerlingen wurde am Freitag 27.12.2019 zwischen 10 und 12 Uhr ein vermutlich durch Bissverletzungen schwer verletztes Lamm aufgefunden. Das Tier musste noch im Beisein seines Besitzers von einem Veterinär von seinem Leid erlöst werden. Aufgrund bereits vorangegangener ähnlicher Vorfälle auf dieser Weide mit einem freilaufenden Hund werden Zeugen gebeten sich bei der Polizeiinspektion Saarlouis unter der Telefonnummer 06831/ 9010 zu melden.

